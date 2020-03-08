Son dakika… Başkan Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sizin gücünüz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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