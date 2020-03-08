Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sizin gücünüz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-chpye-sert-tepki-sizin-gucunuz-kanal-istanbulu-engelleyemeyecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.