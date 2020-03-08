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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sizin gücünüz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

Giriş Tarihi: 08.03.2020, 20:48

Son dakika... Başkan Erdoğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız." dedi.

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