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    Başkan Erdoğan'dan çok net Kıbrıs mesajı: Bizim için bağımsız devletler vardır

    Giriş Tarihi: 21.07.2021, 14:30

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferans yöntemiyle bayramlaşmada önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta icra edilen programın önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statüsünün tanınmasıdır." dedi.

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