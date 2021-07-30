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    Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 30.07.2021, 14:51

    Başkan Erdoğan, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yangınların farklı noktalarda çıkmasına işaret eden Erdoğan, sabotaj ihtimaline değindi. Soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Bu boş verip geçiştirilecek bir şey değil" dedi. Başkan Erdoğan koronavirüs vaka sayısındaki yükselişle ilgili soruyu "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi" diyerek yanıtladı. Erdoğan, son durumun Kabine toplantısında ele alınacağını aktardı.

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