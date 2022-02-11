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    Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 11.02.2022, 15:35

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsü atlatan Başkan Erdoğan bugün karantina sonrasında ilk kez kameralar karşısına çıktı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin karşısına çıkan Erdoğan, "4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Çok rahat atlattım, aşının faydası oldu." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, muhalefetin elektrik ve doğal gaz fiyatları eleştirilerine ilişkin "Muhalefetin spekülatif, elektrik ve doğal gaz konusundaki gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları nerelerde bizde ise biz vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz." dedi.

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