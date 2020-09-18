Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelenin kararlılıkla sürmesi gerektiğini vurguladı, "İşi biraz gevşetince vaka sayıları yeniden arttı. Şimdi işi sıkı tutmak durumundayız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar: Tedbirleri artırmak durumundayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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