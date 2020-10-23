Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-cuma-namazi-cikisi-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Ateşkes adımı atıldı ama güvenilirliği yok. Temenni ederim ki böyle olmaz ve ateşkes kararına uyulur." dedi. Erdoğan: "İstanbul salgında en önde gelen illerden. Maske, mesafe ve hijyene hassasiyetle sarılmamız, dikkat etmemiz lazım. Bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Mümkün olduğunca hassasiyet gösterelim. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı