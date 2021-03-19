Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-cuma-namazi-sonrasi-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuzu Çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve Çarşamba günü yapacağımız konuşmada adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.