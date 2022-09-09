Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-cuma-namazi-sonrasi-onemli-aciklamalar-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’de cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "DEAŞ ile ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, Silahlı Kuvvetlerimiz oldu. Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor." dedi.