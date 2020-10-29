Başkan Erdoğan'dan “Cumhuriyet'in 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında önemli mesajar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-cumhuriyetin-97-yilinda-milli-mucadele-sergisi-acilis-programinda-onemli-mesajar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuştu.Erdoğan, “En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir." dedi.