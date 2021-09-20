Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu. Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada İslam düşmanlığına dikkat çekti. Erdoğan, “İnsanlık olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı ‘İslam Düşmanlığı’ virüsüdür” ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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