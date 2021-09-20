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    Başkan Erdoğan'dan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 20.09.2021, 09:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta konuştu. Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada İslam düşmanlığına dikkat çekti. Erdoğan, “İnsanlık olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı ‘İslam Düşmanlığı’ virüsüdür” ifadelerini kullandı.

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