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    Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılelma' paylaşımı

    Giriş Tarihi: 25.08.2020, 16:23

    Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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