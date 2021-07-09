Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-diyarbakir-annelerine-ziyaret" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Bugün Diyarbakır'a önemli bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi. Erdoğan, "Kandil'dekilerin evlat diye bir sorunu yok. Ben inanıyorum ki Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır hiç endişeniz olmasın." dedi.