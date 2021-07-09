  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 09.07.2021, 15:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Diyarbakır anneleri, açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da!
    İzmir'de restorasyonu biten 'Tarihi Hükümet Konağı' 15 Temmuz'da açılacak
    İzmir'de restorasyonu biten 'Tarihi Hükümet Konağı' 15 Temmuz'da açılacak
    Aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı
    Aşılama oranı yüzde 60'a ulaştı
    Urla açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişi sürüklendi! Deniz polisi kurtardı
    Urla açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişi sürüklendi! Deniz polisi kurtardı
    İzmir'deki yangında zarar gören alan havadan görüntülendi
    İzmir'deki yangında zarar gören alan havadan görüntülendi
    Foça'da yanan alan havadan görüntülendi
    Foça'da yanan alan havadan görüntülendi
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da! Bayram tatili kaç gün olacak?
    İzmir'de restorasyonu biten 'Tarihi Hükümet Konağı' 15 Temmuz'da açılacak
    İzmir'de restorasyonu biten 'Tarihi Hükümet Konağı' 15 Temmuz'da açılacak
    'Uçan Kale' TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    'Uçan Kale' TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Foça'da korkutan orman yangın
    Foça'da korkutan orman yangın
    Tunç Soyer'den skandal karar!
    Tunç Soyer'den skandal karar! Sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım kararını iptal etti
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar