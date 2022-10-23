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    Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 23.10.2022, 15:16

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizi huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak." dedi. Erdoğan ayrıca "(Diyarbakır Cezaevi) Adalet Bakanlığı cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi." ifadelerini kullandı.

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