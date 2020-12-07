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    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda net mesaj: Tribünden izleyemeyiz

    Giriş Tarihi: 07.12.2020, 11:20

    Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz Çalıştayı açılışına video konferans yöntemi ile katıldı. Bir kez daha Doğu Akdeniz'in önemini vurguladı. "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir" diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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