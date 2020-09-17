Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Ödünç Madalyası Tevcih Töreninde konuştu. Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısına dikkat çeken Erdoğan, "Dağdaki çapulculara güvenip devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü aldı" dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da mesaj vererek, "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerine hapsetmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: İzin vermeyeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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