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    Başkan Erdoğan'dan döviz rezervi açıklaması: Berat Bey aleyhine kampanyaların amacı...

    Giriş Tarihi: 22.02.2021, 15:18

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan İzmir İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası rezervleriyle ilgili yalanlara cevap veren Erdoğan, "Şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı. Diyorlar. Hatta daha da ileri gittiler sıfırlandı dediler. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın şimdi 95 miyar dolar rezervimiz var. Ama bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde bu döviz rezervi 132 milyar dolara çıktı ondan sonra bir düşüşle 95'e indik. Biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz." ifadelerini kullandı

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