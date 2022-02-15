Başkan Erdoğan'dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-dubai-expo-2020-turkiye-ulusal-gununde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıllık aranın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında kritik alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan, Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününe katılıyor. Milli gün kapsamında, bayrak seremonisi düzenlenecek ve iki ülke milli marşları çalınacak. Atık maddelerden elde edilen defile sahnelenecek. Sergi alanında TOGG ve AKINCI SİHA'nın maketleri de yer alacak.