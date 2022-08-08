Başkan Erdoğan'dan dünyaya Mescid-i Aksa mesajı! Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-dunyaya-mescid-i-aksa-mesaji-turkiye-filistinli-kardeslerinin-yanindadir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 13’üncüsü gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz. Daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Barışın tahsisi için girişimlerimiz sürüyor" ifadeleriyle İsrail'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir" diyerek Suriye'ye yeni operasyon yapılacağı mesajını bir kez daha yeniledi.