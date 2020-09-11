Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından paylaşımda. Paylaşımında dünyaya net mesaj veren Erdoğan, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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