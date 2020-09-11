Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-dunyaya-net-mesaj-biz-size-buyuk-geliriz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından paylaşımda. Paylaşımında dünyaya net mesaj veren Erdoğan, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." dedi.