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    Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz

    Giriş Tarihi: 11.09.2020, 00:32

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından paylaşımda. Paylaşımında dünyaya net mesaj veren Erdoğan, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." dedi.

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