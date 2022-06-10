Başkan Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı açıklaması: Gereken mesaj verildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-efes-2022-tatbikati-aciklamasi-gereken-mesaj-verildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'ndeki 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Efes 2022 tatbikatıyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Dün EFES 2022 tatbikatını yaptık İzmir'de. Ve bunun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. 37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diyerek haber göndermiş. Bu başarılı tatbikat gereken cevabın verilmesi noktasında çok hayırlı bir adım oldu." dedi.