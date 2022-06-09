Başkan Erdoğan'dan EFES-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-efes-2022-tatbikatinda-yunanistana-sert-uyari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ege'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'nı izlemek için bölgeye geldi. Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, "Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder." dedi.