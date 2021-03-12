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    Başkan Erdoğan'dan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli 'büyüme' açıklaması

    Giriş Tarihi: 12.03.2021, 16:30

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık. Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

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