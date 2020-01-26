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Başkan Erdoğan'dan Elazığ depremi ile ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara sert tepki!

Giriş Tarihi: 26.01.2020, 10:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi ve çok kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Elazığ depremi ile ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara sert tepki göstererek, “Her şeyden önce bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunlar buradan nasıl bir fırsat devşiririz, böyle bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar beter, ahlaksızca.” dedi.

Başkan Erdoğan, Elazığ depremi ile ilgili sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin sorulan soru üzerine konunun muhataplarına sert tepki gösterdi.

"BU PAYLAŞIMLAR AHLAKSIZCA!"

Erdoğan, "Her şeyden önce bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunlar buradan nasıl bir fırsat devşiririz, böyle bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar beter, ahlaksızca. Örneğin 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar… Depremi durdurma şansınız var mı? Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimsenin yapması mümkün değil. Depremden sonra ne yaptığımıza gelince yaşadığımız önemli depremler oldu. Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik. Yeniden Bingöl'ü inşa ettik. Van depremi… Türkiye'nin Erzincan'dan sonra belki de daha büyük bir deprem. Biz yeniden Van'ı inşa ettik. Arada Soma depremi yaşadık. Anında bölgeye intikal ederek orada da bu adımları attık. Sakarya depremi aynı şekilde…" dedi.

"KURUMLARIMIZ BU TÜR OLAYLAR KARŞISINDA ÇOK CİDDİ YETENEKLERE SAHİP"

Öte yandan Erdoğan, "Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında çok ciddi yeteneklere sahip oldular. Kızılay'ımızın durumu malum. Yardımda, iaşe konularında başarılı. AFAD aynı şekilde. Kurtarma olayında da AFAD'ın çok ciddi başarıları olduğunu gördük. Jandarma'nın, silahlı kuvvetlerimizin başarılı olduğunu gördük. Bunlar bizi nir yerde memnun ediyor. Bu kadar sıkıntılı anda bu kuruluşlarımızın müdahale edişi, aldıkları netice… 45 kurtarılan… Nereden çıkardılar bunu? Artık umutların kesildiği yerden… Bu insanı mutlu ediyor. Her ne kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybettiyse de ama öbür tarafta 1607 yaralı çıkarıldı bu olaydan. 1503'ü taburcu edildi." şeklinde konuştu.
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