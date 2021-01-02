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    Başkan Erdoğan'dan Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış töreninde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 02.01.2021, 14:15

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

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