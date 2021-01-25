Başkan Erdoğan Elazığ'da İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Merkezin hayırlı olmasını dileyen Başkan Erdoğan 'Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Elazığ'da mesaj: Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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