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    Başkan Erdoğan'dan Erzincan ve Erzurum il kongrelerinde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 27.01.2021, 14:56

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında, "Terör örgütünün şehir eşkıyalarına 'arkadaş' diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor." diyerek, "Bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir." şeklinde konuştu.

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