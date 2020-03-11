Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İdlib konusunda yapılan ateşle ilgili konuştu. Başkan Erdoğan, Esad rejiminin verilen sözleri tutmaması durumunda Türkiye'nin bu kez vereceği karşılığın daha ağır olacağını söyledi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...
Başkan Erdoğan'dan Esad rejimine uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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