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    Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'de ''Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda'' buluşması

    Giriş Tarihi: 24.10.2021, 21:38

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinde, girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldiği "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının görüntüleri paylaşıldı.Erdoğan, Türkiye'de kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir." dedi.

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