Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek." dedi. Erdoğan, "Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz." diyerek müjdeyi verdi.
Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.