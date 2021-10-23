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    Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'deki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 23.10.2021, 16:19

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek." dedi. Erdoğan, "Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz." diyerek müjdeyi verdi.

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