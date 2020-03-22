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    Başkan Erdoğan'dan Esma anneye koronavirüs çağrısı: Dışarı çıkmayın

    Giriş Tarihi: 22.03.2020, 18:54

    Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Konya’dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." dedi.

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