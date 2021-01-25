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    Başkan Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlara kredi taksit ödemelerinde erteleme müjdesi

    Giriş Tarihi: 25.01.2021, 12:07

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." dedi.

    "Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmaktan iftihar ediyoruz." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, "Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir." şeklinde konuştu.

    "ŞU ANDA CHP'DE TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR"

    Erdoğan, "Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır." diyerek, "Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor." ifadesini kullandı.

    ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ TAKSİT ÖDEMELERİNDE ERTELEME MÜJDESİ

    Başkan Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." şeklinde konuştu.

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