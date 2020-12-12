Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde! Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-esnafa-mujde-kiralarda-duzenlemeye-gidiyoruz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik." dedi