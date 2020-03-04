Başkan Erdoğan'dan Fatma Teyze yorumu: Sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koydu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-fatma-teyze-yorumu-sozde-aydinlarimizin-gosteremedigi-feraseti-ortaya-koydu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, 78 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Malatya'da pazarda yaptığı röportaj ile ilgili "Sokakta kendisine mikrofon uzatılan bir teyzemiz, 'Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş; evimizin içerisinde. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler' diyerek sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koyuyordu" ifadelerini kullandı.