Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, 78 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Malatya'da pazarda yaptığı röportaj ile ilgili "Sokakta kendisine mikrofon uzatılan bir teyzemiz, 'Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş; evimizin içerisinde. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler' diyerek sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koyuyordu" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Fatma Teyze yorumu: Sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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