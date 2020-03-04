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Başkan Erdoğan'dan Fatma Teyze yorumu: Sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koydu

Giriş Tarihi: 04.03.2020, 12:36

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, 78 yaşındaki Fatma Özaslan'ın Malatya'da pazarda yaptığı röportaj ile ilgili  "Sokakta kendisine mikrofon uzatılan bir teyzemiz, 'Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş; evimizin içerisinde. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler' diyerek sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koyuyordu"  ifadelerini kullandı.

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