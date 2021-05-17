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    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 11:49

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı.

    Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

    FİLİSTİN MESAJI

    Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Başkan Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

    Başkan Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

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