Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama; ''3 milyon Suriyeli ülkesine dönecek!''

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-flas-aciklama-3-milyon-suriyeli-ulkesine-donecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan buraa yaptığı açıklamada, "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz." mesajını verdi.