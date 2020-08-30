Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! Milli uzay denemelerimiz başlıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-flas-aciklama-milli-uzay-denemelerimiz-basliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.