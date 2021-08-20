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    Başkan Erdoğan’dan flaş Afganistan açıklamaları ve muhalefete tepki

    Giriş Tarihi: 20.08.2021, 14:17

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bay Kemal sıfatıyla Yalancı Kemal'dir. Sabah başka akşam başka. Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon göç olmamıştır. Amerika ve ABD Büyükelçiliği'nin yalanlamalarına rağmen bu yalanları sürdüremeye devam ediyorlar." dedi.

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