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    Başkan Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması: Mayıs-Haziran ayı gibi aşılamayı bitirmeyi temenni ediyoruz

    Giriş Tarihi: 26.03.2021, 14:34

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı ve çıışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, aşılamayı mayıs ve haziran gibi bitirmek istediklerini belirtti. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin de atılan adımın tamamen yasal olduğunu söyledi.

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