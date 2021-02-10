Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "MHP'nin de olumlu bakmasıyla Türkiye tarihinde ilk defa sivil anayasa hazırlama şansına sahip olmuştur. Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan flaş 'Yeni Anayasa' çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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