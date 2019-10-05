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Başkan Erdoğan'dan flaş yüzde 50+1 açıklaması: O iş bitmiştir

Giriş Tarihi: 05.10.2019, 11:13

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni sistemde yüzde 50+1 tartışmalarıyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Yüzde 50 yeni sistemin omurgası, bu iş bitmiştir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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