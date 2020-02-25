Başkan Erdoğan'dan FOX'a sert tepki: Yalan haber üretmeyi bırakın

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-foxa-sert-tepki-yalan-haber-uretmeyi-birakin" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rusya ile İdlib ve Libya’da yaşanan bir süreç var." dedi. Erdoğan, FOX TV'ye de tepki göstererek " Fox önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın.' ifadelerini kullandı.