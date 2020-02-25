Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rusya ile İdlib ve Libya’da yaşanan bir süreç var." dedi. Erdoğan, FOX TV'ye de tepki göstererek " Fox önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan FOX'a sert tepki: Yalan haber üretmeyi bırakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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