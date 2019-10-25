Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu. Detaylar a haber ekranlarında… Fransız Le Point'ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt
Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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