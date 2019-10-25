 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu

Giriş Tarihi: 25.10.2019, 12:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu. Detaylar a haber ekranlarında...

Fransız Le Point'ten Başkan Erdoğan hakkında küstah kapak! Cumhurbaşkanlığı'ndan sert yanıt

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Göztepe'nin yeni stadı Türkiye'de ilk olacak! İşte dikkat çeken özelliği
Göztepe'nin yeni stadı Türkiye'de ilk olacak! İşte dikkat çeken özelliği
3 yaşındaki çocuk annesinin yanında yürürken lağım çukuruna düştü! Dehşet anları böyle kaydedildi
3 yaşındaki çocuk annesinin yanında yürürken lağım çukuruna düştü! Dehşet anları böyle kaydedildi
Muğla Belcekız Plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı
Muğla Belcekız Plajı'nda ekim güneşinin tadını turistler çıkardı
Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar...
İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar...
İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde doğal gaz paniği! Ekipler sokak sokak tarama yaptı
İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde doğal gaz paniği! Ekipler sokak sokak tarama yaptı
Başkan Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım
Başkan Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım
Meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulunup ‘siyanür içtim’ diye ihbar etti
Meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulunup ‘siyanür içtim’ diye ihbar etti
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
Esnaf, çocuğu ölümden böyle çekip aldı
İzmir'de esnaf, çocuğu ölümden böyle çekip aldı
Kendisine zarar veren vatandaşa müdahale kamerada
Kendisine zarar veren vatandaşa müdahale kamerada