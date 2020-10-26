Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-fransiz-mallarina-boykot-cagrisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Gelin Fransa'da eğer Müslümanlara zulüm varsa hep birlikte oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Buradan milletime sesleniyorum, Fransız mallarını asla satın almayın." ifadelerini kullandı.