  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi mesajı: 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun yanında olduk

    Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi mesajı: 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun yanında olduk

    Giriş Tarihi: 21.11.2020, 15:07

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi öncesi bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, “Bu seneki G-20 Liderler Zirvemizi maalesef Covid-19 salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlemek durumundayız.” dedi. Başkan Erdoğan video mesajında Covid-19 salgınına ilişkin, "Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın dini dili bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan mesajında Türkiye'nin 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek olduğuna dikkat çekti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan G-20 Zirvesi mesajı: 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun yanında olduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltına alındı?
    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltına alındı?
    İzmir'de kapkaç dehşeti kamerada! Önce dövdüler sonra paraları alıp kaçtılar
    İzmir'de kapkaç dehşeti kamerada! Önce dövdüler sonra paraları alıp kaçtılar
    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD EXPO'da flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD EXPO'da flaş açıklamalar
    Menemen Belediyesi'ne soruşturma! Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları gözaltında
    Menemen Belediyesi'ne soruşturma! Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları gözaltında
    Türkiye’yi yeniden yükseliş trendine sokuyoruz
    "Türkiye’yi yeniden yükseliş trendine sokuyoruz"
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı
    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltına alındı?
    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltına alındı?
    İzmir'de kapkaç dehşeti kamerada! Önce dövdüler sonra paraları alıp kaçtılar
    İzmir'de kapkaç dehşeti kamerada! Önce dövdüler sonra paraları alıp kaçtılar
    Türkiye’yi yeniden yükseliş trendine sokuyoruz
    Başkan Erdoğan TİM heyetini kabul etti: Türkiye’yi yeniden bir yükseliş trendine sokuyoruz
    Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirlerini açıkladı!
    Başkan Erdoğan canlı yayında yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı!