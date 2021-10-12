Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Burada önemli mesajlar veren Erdoğan "Afganistan'da diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya yönlendirmeliyiz. Afganistan'daki gelişmeler göç riskini artırıyor. G20'de çalışma gurubu oluşturulmalı. Başkanlığa talibiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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