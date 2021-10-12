  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 12.10.2021, 15:07

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Burada önemli mesajlar veren Erdoğan "Afganistan'da diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya yönlendirmeliyiz. Afganistan'daki gelişmeler göç riskini artırıyor. G20'de çalışma gurubu oluşturulmalı. Başkanlığa talibiz." ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Fethiye’de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
    Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
    AK Partili İsmet Uçma’ya veda!
    AK Partili İsmet Uçma'ya veda!
    Girit Adası’nda 6,2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Muğla’da da hissedildi
    Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Muğla'da da hissedildi
    Girit Adası’nda 6,2 büyüklüğünde deprem! Muğla ve Aydın’da da hissedildi
    Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem! Muğla ve Aydın'da da hissedildi
    Fethi Sekin’i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı
    Fethi Sekin'i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı
    Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki
    Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
    AK Partili İsmet Uçma’ya veda!
    AK Partili İsmet Uçma'ya veda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı
    Fethi Sekin’i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı
    İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı
    Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki
    Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
    Başkan Erdoğan, BM Biyoçeşitlilik Konferansına video mesaj yolladı
    Başkan Erdoğan, BM Biyoçeşitlilik Konferansına video mesaj yolladı
    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çekirge operasyonu başladı
    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Çekirge operasyonu başladı
    Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’nde önemli mesajlar