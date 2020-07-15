Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-gazi-mecliste-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz törenleri kapsamında TBMM'ye geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu meclis masa başında değil, savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis sadece düşmanla değil ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir meclistir. Güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz." açıklamasında bulundu.