Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli mesajlar

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Başkan Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur." dedi.