Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli mesajlar!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça, Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Türkiye, sadece sağlık turizminde değil, ihracattan üretime, tarımdan sanayiye birçok alanda salgın sürecinden güçlenerek çıkacaktır” dedi.