  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli mesajlar!

    Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli mesajlar!

    Giriş Tarihi: 26.09.2020, 19:09

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça, Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Türkiye, sadece sağlık turizminde değil, ihracattan üretime, tarımdan sanayiye birçok alanda salgın sürecinden güçlenerek çıkacaktır” dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli mesajlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te projeleri inceledi
    Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te projeleri inceledi
    Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı
    Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı
    İzmir Tabipler Odası Başkanından skandal! Terör örgütünün ajansına röportaj verdi
    İzmir Tabipler Odası Başkanından skandal! Terör örgütünün ajansına röportaj verdi
    Kuruluş Osman'dan nefesleri kesecek yeni sezon fragmanı!
    Kuruluş Osman'dan nefesleri kesecek yeni sezon fragmanı!
    Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama
    Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama
    Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te projeleri inceledi
    Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te projeleri inceledi
    Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı
    Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı
    Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama
    Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama
    İstanbul'da deprem mi oldu?
    Son dakika: İstanbul'da deprem!
    MGK bugün toplanıyor!
    Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor!