Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünya Tütüne Hayır Günü'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'dan Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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